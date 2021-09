Explosion in Rohrbach: Ehemann vermutlich verantwortlich

Nach der Explosion eines Wohnhauses in Rohrbach und dem damit in Zusammenhang stehenden Verkehrsunfall bei Schrobenhausen steht nun auch die Identität des Unfalltoten fest.

DNA-Test bringt Sicherheit

Ein DNA-Test ergab, dass es sich um den Ehemann der Frau, die unter den Trümmern des Hauses geborgen worden war, handelt. Beide waren in dem Unglückshaus in Rohrbach wohnhaft gemeldet. Aktuell wird im Zusammenhang mit der Explosion in Rohrbach keine Person mehr vermisst.

Die Ermittlungen am Explosionsort sind abgeschlossen. Aufgrund der Gesamtumstände hat die Kriminalpolizei Ingolstadt nun auch die weitere Sachbearbeitung zum tödlichen Verkehrsunfall übernommen.

Tatmotiv laut Polizei noch unklar

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann für die Explosion in Rohrbach und den Brand im sächsischen Lugau verantwortlich ist. Unklar sind nach wie vor die genauen Umstände, die zum Tod der Ehefrau geführt haben, das Tatmotiv sowie die exakte Explosionsursache. Hierzu laufen weitere Ermittlungen. Gegen andere Personen besteht derzeit laut Polizei kein Tatverdacht.