Ultraleichtflugzeug bei Altreichenau abgestürzt – Zwei Tote

In der Nacht zum Mittwoch (27.07.) haben Einsatzkräfte bei Altreichenau das Wrack eines Ultraleichtflugzeugs gefunden. Es war am Dienstag in schwer zugänglichem Gelände abgestürzt. Nun wird nach der Ursache dafür gesucht. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. Bei dem Unfall kamen zwei Menschen ums Leben. Es handelt sich um Männer im Alter von 69 und 80 Jahren.

Zum Artikel: Erstflug eines Elektroflugzeugs in Memmingerberg erfolgreich

Das Flugzeug war von Dresden aus in Richtung Wels in Österreich unterwegs, als der Kontakt zwischen der Besatzung und deren Angehörigen abbrach. Daraufhin wurde die Polizei eingeschaltet.

Handy-Ortung weist auf Absturzgebiet hin

Eine von der Polizei durchgeführte Handyortung ergab einen Standort im Bereich Altreichenau im Kreis Freyung-Grafenau. In der Folge kam es zu einer großangelegten Suchaktion. Daran waren Bergwacht, Feuerwehr und Rettungshundestaffel sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt.

Fund in den Morgenstunden

Am frühen Mittwochmorgen wurde schließlich das abgestürzte Ultraleichtflugzeug im Pleckensteiner Wald bei Altreichenau entdeckt. Für den 69-jährigen Piloten und seinen 80-jährigen Begleiter kam jede Hilfe zu spät. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die den Absturz beobachtet haben .