Trotz Streik: Etliche Hallenbäder in München geöffnet

Trotz eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi sind an diesem Samstag in München etliche Bäder geöffnet. Das haben die Stadtwerke München (SWM) bekanntgegeben. Laut Homepage haben das Bad Forstenrieder Park, Giesing Harlaching, Cosimawellenbad, Südbad und das Westbad zu den regulären Zeiten offen. Im Müllerschen Volksbad haben kleine Halle und Sauna geöffnet.

Wenig Streikbeteiligung

Eigentlich hatte die Gewerkschaft Verdi gehofft, dass sich mehr Leute am Streik beteiligen und somit die Bäder auch nicht geöffnet werden können. Im Gespräch mit dem BR sagte Streikleiter Franz Schütz, es seien nicht alle Angestellten der Bäder Gewerkschaftsmitglieder und ein Teil der Mitglieder habe auch nicht gestreikt. Allerding: Das Nordbad bleibt wegen des Warnstreiks ganztägig geschlossen (inklusive M-Fitnesscenter), ebenso die Olympia-Schwimmhalle. Auch das Michaelibad ist seit 15 Uhr geschlossen.

Am Sonntag wird nach Erwartungen des Münchner Streikleiters wieder ein Teil der Bäder auf jeden Fall schließen müssen. Nordbad und Münchner Olympiabad werden am Sonntag geschlossen sein, so die Einschätzung von Franz Schütz. Wer ins Schwimmbad will, sollte sicherheitshalber einen Blick auf die Homepage der Münchener Bäder werfen (swm.de/baeder).

Verdi: 2.500 Euro Einstiegsgehalt zu niedrig

Mit der Aktion soll in den laufenden Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst auf das niedrige Einkommen der Beschäftigten in den Bädern aufmerksam gemacht werden. Das Einstiegsgehalt für qualifizierte Fachkräfte beträgt laut Verdi 2.539,82 Euro.

Für die Erschwernisse im Schichtdienst komme noch eine Schichtzulage in Höhe von 176,82 Euro dazu. Außerdem bekämen die städtischen Beschäftigten die München-Zulage von 270 Euro. Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst hatte Verdi schon am Mittwoch zu Warnstreiks aufgerufen.

Dritte Verhandlungsrunde: Ende März

Am Freitag hatte die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten der Sicherheitskontrolle am Münchner Flughafen zum fünfstündigen Warnstreik aufgerufen. Für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst will Verdi 10,5 Prozent mehr Lohn durchsetzen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber bieten fünf Prozent mehr bei zweijähriger Laufzeit sowie 2.500 Euro Einmalzahlung. Die dritte Verhandlungsrunde ist Ende März in Potsdam.