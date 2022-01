Traumjob im Schloss: Die neue Kastellanin von Hohenschwangau

Barbara Schumann schreitet durch das Authariszimmer und geht auf das große, doppelflügelige Fenster zu. Das prunkvolle Schreibzimmer des Königs ist ihr Lieblingsplatz im Schloss. Von hier aus hat man einen atemberaubenden Ausblick auf den Alpsee und die Berge. Beim morgendlichen Rundgang hier das Fenster zu öffnen, die Aussicht zu genießen und die frische Bergluft einzuatmen - Barbara Schumann nennt das ihren „Yoga-Moment“.

Viele Aufgaben für die neue Kastellanin

Als Kastellanin ist Barbara Schumann dafür verantwortlich, dass der Schloss- und Führungsbetrieb reibungslos läuft. Außerdem kümmert sich die 32-Jährige um das berühmte Gebäude und das kostbare Inventar. Bei einem historischen Schloss mit bis zu 300.000 Besuchern in Vor-Corona-Jahren gibt es für eine Kastellanin viel zu tun: "Teile des Jahres ist ordentlich was los", erzählt Schumann. Dann gebe es aber auch wieder Zeiten wie jetzt in der Nebensaison, in denen sie sich eingehend mit der Geschichte des Schlosses beschäftigen und um die Pflege der Ausstellungsstücke kümmern könne.

Barbara Schumann hat ihren Traumjob gefunden

Aufgewachsen ist Barbara Schumann in Füssen und direkt unterhalb des Schlosses hat sie das Gymnasium in Hohenschwangau besucht. Während ihres Tourismus-Studiums in Frankreich jobbte sie in den Ferien bereits als Schlossführerin daheim im Ostallgäu. Anschließend arbeitete sie fünf Jahre lang als Stellvertreterin des Kastellans im Schloss Hohenschwangau. Im Oktober hat Barbara Schumann nun als erste Frau in der Schlossgeschichte diesen Posten übernommen. Die 32-Jährige hat damit nach eigenen Worten ihren Traumjob gefunden.

Der Arbeitsplatz Schloss bleibt etwas Besonderes

Ihre Aufgabe ist für Barbara Schumann nicht nur ein Beruf, sondern eine Passion. Jeden Tag freue sie sich auf das Haus, das Team und die Aufgaben. "Dieses Unerwartete, was hier oft auf mich zukommt, das bereitet mir persönlich große Freude", sagt Schumann. Und auch wenn sie bereits einige Jahre im Schloss gearbeitet hat – an ihrem besonderen Arbeitsplatz hat sich die 32-Jährige bis heute nicht sattgesehen. "Man wird hier – glaube ich – nie gesättigt", schwärmt die neue Kastellanin von Hohenschwangau. "Die Eindrücke sind immer da. Und die werden auch jeden Tag noch bleiben."