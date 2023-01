Trauerfeier für Benedikt in Rom: Viele Ostbayern mit dabei

Die katholische Kirche nimmt am heutigen Donnerstag Abschied von Benedikt XVI. Papst Franziskus leitet ab 9.30 Uhr die Totenmesse für seinen Vorgänger auf dem Petersplatz. Anschließend wird der frühere Papst in den Vatikanischen Grotten unter dem Petersdom bestattet.

Es werde sicher ergreifend, sagt ein Mann aus Niederbayern, kurz nachdem er im Petersdom den aufgebahrten Leichnam des verstorbenen Papstes besucht hat. Schon am Dienstag war er mit einer Pilgergruppe von Regensburg aus nach Rom gereist. Ein anderer aus der Reisegruppe hofft, dass beim Requiem auf dem Petersplatz die Weltkirche zu spüren sein wird.

Zusammen trauern und Abschied von Benedikt XVI. nehmen

Ein besonderer Tag ist es auch für die Gemeinde Pentling, in der der verstorbene Benedikt XVI. Ehrenbürger war. Josef Ratzinger hatte sich hier ein Haus gebaut, dass er auch später als Kardinal und sogar als Papst immer wieder besuchte. Bürgermeisterin Barbara Wilhelm (FW) ist deshalb ebenfalls mit einer Delegation nach Rom gereist, die aus rund 25 Mitgliedern besteht.

Zahlreiche weitere reisen privat an, so die Bürgermeisterin. "Ich denke, dass es wirklich ein sehr trauriger Tag ist, und es ist mir einfach ein großes Anliegen, dass wir dabei sind bei diesem Abschied", sagt Wilhelm. Beim Requiem heute werden auch Feuerwehrleute aus Pentling und Umgebung auf dem Petersplatz stehen. Sie wollen ihre Uniformen tragen und auch ihren Fahnen mit auf den Petersplatz bringen.

Oberbürgermeisterin von Regensburg ist bewegt

Auch in Regensburg war Benedikt XVI. Ehrenbürger. Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) ist ebenfalls nach Rom gereist und wird am Trauergottesdienst teilnehmen. Der Papst Emeritus habe mehrfach betont, dass er sich in Regensburg daheim fühle und das seine gefühlte Heimat sei, so Maltz-Schwarzfischer. Deshalb sei der Tag der Trauerfeier auch ein bedeutender Tag für die Stadt.

Persönlich erwarte sie einen ergreifenden Vormittag. "Mich fasst das immer an, wenn so viele Menschen auf einmal kollektiv ergriffen sind", sagt die Oberbürgermeisterin, die selbst evangelisch ist. "Das sind ja Gläubige aus der ganzen Welt, die am Petersplatz versammelt sind, das macht, glaube ich, mit jedem etwas."

Bischof Voderholzer: "Wir verdanken ihm so viel"

Regensburgs Bischof Rudolf Voderholzer ist auch bereits in Rom angekommen. Er habe den emeritierten Papst als Wissenschaftler und als Mensch sehr geschätzt, sagt Voderholzer. Es zeichne sich bereits eine sehr große Beteiligung ab, so der Bischof. Er habe Benedikt zusammen mit den Bischöfen aus Eichstätt und Passau zuletzt im November besucht, hier sei bereits klar gewesen, dass es sich wohl um den letzten Besuch handle.

"Wir verdanken ihm so viel. Er hat uns so viel anvertraut und mitgegeben, dass wir davon unerschöpflich zehren können." Bischof Rudolf Voderholzer

Bischof Rudolf Voderholzer ist bereits am Dienstag mit einer eigenen Delegation nach Rom geflogen. Als Direktor des in Regensburg ansässigen Instituts Papst Benedikt XVI. ist er nicht nur für das geistige Erbe, sondern auch den privaten Nachlass des Verstorbenen zuständig. Mit ihm reiste der Passauer Bischof Stefan Oster.