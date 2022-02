Toten Hund in Oberstdorf an Auto angebunden

Eine 69-jährige Frau hat am Dienstag gegen 12 Uhr in Oberstdorf (Lkr. Oberallgäu) offenbar unwissentlich mit ihrem Auto einen toten Hund hinter sich hergezogen. Zeugen hätten sie darauf hingewiesen, dass sie das tote Tier an ihrem Wagen hinter sich herziehe, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Toter Hund lag zunächst auf der Hinterachse

Die Spurenlage deutet darauf hin, dass der Hund bereits tot war, als er mit einem Seil am Auto festgebunden wurde. Er hatte wohl zunächst auf der Hinterachse gelegen, und war erst während der Fahrt heruntergefallen.

Polizei ermittelt auch wegen Beleidigung

Woran der Hund gestorben ist, konnte zunächst nicht festgestellt werden. Das wird die Polizei jetzt ermitteln, und woher der Hund stammt. Auch die Rasse sei bislang unklar, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei ermittle nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz und Beleidigung. "Auch ein toter Hund muss ordentlich entsorgt werden", sagte der Polizeisprecher. Wegen Beleidigung werde ermittelt, weil es möglich sei, dass der oder die Täter die Autofahrerin durch ihr Handeln bloßstellen wollten.