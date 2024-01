Tote auf Sportplatz entdeckt: Prozessbeginn in Landshut

Wegen Totschlags seiner Ehefrau muss sich ab Dienstag ein zum Tatzeitpunkt 45 Jahre alter Mann aus dem südlichen Landkreis Rottal-Inn vor dem Landgericht Landshut verantworten. Der Angeklagte soll seine Frau mit mehreren Messerstichen getötet haben.

Zum Artikel: Gewaltverbrechen: Frau in Kirchdorf am Inn wurde erstochen

Spaziergänger fand Leiche der Frau

Die Tat sorgte im April vergangenen Jahres für Entsetzen in der niederbayerischen Gemeinde Kirchdorf am Inn, direkt an der Grenze zu Österreich. Ein Spaziergänger hatte die Leiche der 43-jährigen Frau am 6. April in den Morgenstunden auf dem Sportplatz von Kirchdorf am Inn gefunden.

Vieles deutete schon am Fundort der Leiche auf ein Gewaltverbrechen hin. Eine Obduktion hat wenig später ergeben, dass die Frau an mehreren Messerstichen gestorben ist.

Frau wollte sich wohl von Ehemann trennen

Die Spuren führten die Ermittler schnell zum Ehemann der getöteten Frau. Dieser muss sich jetzt vor der ersten Strafkammer des Landgerichts verantworten. Laut den Ermittlungen hat der Ehemann zunächst auf seine Frau eingeschlagen und sie dann mit mehreren Messerstichen getötet. Vermutlich, weil sich die Frau von ihm trennen wollte.

Nach der Tat brachte der Angeklagte die Leiche wohl zum Sportplatz. Der Ehemann ist wegen Totschlags nach Paragraph 212 des Strafgesetzbuches angeklagt. Für den Prozess sind sechs Verhandlungstage angesetzt.