Tödlicher Unfall im Bayerwald: Mann auf Baustelle verschüttet

In dem kleinen Ort Ebenreuth, in der Nähe von Thurmansbang, ist am späten Freitagnachmittag ein tödlicher Unfall auf einer Baustelle passiert. Wie die Polizei Grafenau dem BR mitteilte, wurde ein 51 Jahre alter Mann verschüttet.

Polizei: "Etwas ist ins Rutschen geraten"

Der Mann hatte private Arbeiten an seinem Haus durchgeführt. Dabei sei laut Polizeisprecherin "etwas zwischen Stützmauer und Hausmauer ins Rutschen geraten". Der 51-Jährige wurde dadurch offenbar mitgerissen. Vermutlich handelt es sich um Erdreich.

Mehr Informationen zu dem Baustellen-Unfall gibt es bisher nicht. Der Großeinsatz läuft noch. Die Polizei sei vor Ort, hieß es.