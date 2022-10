Tödlicher Unfall beim Fassadenklettern an Gasthaus

Die Kletteraktion eines jungen Mannes aus Landsberg hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein tragisches Ende genommen. Der 24-Jährige hatte laut Informationen der Polizei wohl versucht, die Außenfassade eines Gasthauses in Wessobrunn im Landkreis Weilheim-Schongau nach oben zu klettern und stürzte dabei aus großer Höhe ab.

Mitarbeiter findet Toten in Kellerabgang

Ein Mitarbeiter des Gasthauses fand den Toten am Sonntagvormittag in einem Kellerabgang. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass der Landsberger am Samstagabend eine Feier in dem Gasthaus besucht hatte. Demnach verließ er gegen Mitternacht unbemerkt die Veranstaltung und versuchte dann anscheinend die Fassade zu erklimmen. Warum er das getan ist, ist bisher unklar.

Beamten gehen von Unfall aus

Auf Höhe des zweiten Stockwerks muss der 24-Jährige den Halt verloren und sich beim Sturz die tödliche Verletzungen zugezogen haben, so die Polizei. Die Beamten gehen von einem Unfall aus. Inwieweit das Opfer betrunken war, soll bei den weiteren Ermittlungen noch geklärt werden.