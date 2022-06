Tödlicher Absturz zweier Bergsteiger an der Tiefkarspitze

Eine junge Bergsteigerin und ein junger Bergsteiger sind am Samstag im Karwendel tödlich abgestürzt. Obwohl die Rettungskräfte der Bergwacht samt Polizeihubschrauber und dem Rettungshubschrauber Christoph 17 schnell vor Ort an der Tiefkarspitze waren, konnten die beiden aus dem Landkreis Dachau nicht mehr gerettet werden. Sie starben am Unfallort.

Laute Schreie an der Unglücksstelle

Um 15.30 Uhr war die Unfallmeldung direkt bei der Bergrettungswache Mittenwald eingegangen. Der Wirt der Hochlandhütte melde laute Schreie und einen Felsbruch von der Tiefkarspitze.

Der Polizeihubschrauber Edelweiß 6 konnte schnell den Bergwachtnotarzt sowie einen Bergretter an der unteren Unglücksstelle mit einer Rettungswinde absetzen. Ein weiterer Bergretter wurde zusammen mit der Notärztin des Rettungshubschraubers Christoph 17 aus Kempten zur zweiten Person, etwa 50 Meter oberhalb, geflogen. Für den Mann und die Frau kam aber jede Hilfe zu spät. Die beiden waren auf einem steile, felsdurchsetzten Schrofengelände auf der nordöstlichen Seite der Tiefkarspitze auf ca. 1.930 Meter Höhe abgestürzt, teilt die Bayerische Bergwacht mit.

Polizei ermittelt zur Absturzursache

Weil die Melder an der Unfallstelle auch Hilfeschreie gehört hatten, suchten suchten Bergretter auch noch die Wandersteige im Bereich der Einsatzstelle ab, auch mithilfe einer Wärmebildkamera des Polizeihubschraubers, allerdings ohne weitere Betroffene zu finden. Die Polizei ermittelt nun zur Absturzursache.