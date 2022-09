Tierheime überfüllt: Tierschutzbund eröffnet neue Welpenstation

Der Sonnenhof in Rottenbuch im Landkreis Weilheim-Schongau wird zu einer Rettungsinsel für ältere, aber auch ganz junge Hunde. Der Deutsche Tierschutzbund führt die langjährige Einrichtung weiter. Er hat neben dem Hunde-Seniorendorf jetzt auch eine Welpen-Auffangstation eröffnet.

Die zwei Einrichtungen unter einem Dach sollen andere Tierheime in Oberbayern entlasten. Denn seit der Corona-Pandemie sind diese überfüllt und oft nahe am Aufnahmestopp. Außerdem soll die Einrichtung in Rottenbuch wichtige Erkenntnisse für die Sozialisierung der Hunde liefern.

Quarantäne- und Krankenstation für Hundewelpen

Beschlagnahmte Hundewelpen sind oft krank, geschwächt, psychisch angeschlagen - Tierheime stoßen da oft an ihre Grenzen. Die Zahl der beschlagnahmten Tiere steigt seit Jahren. Der Sonnenhof ist mit der neuen Auffangstation bestens vorbereitet. Neben einer Quarantänestation gibt es eine Krankenstation mit der Möglichkeit für tiermedizinische Behandlung sowie mehrere Hundehäuser mit viel Platz und Auslauf.

Hunde an Senioren vermitteln

Da Welpen aus illegalen Transporten oft zu früh von der Mutter getrennt werden, kommt es häufig zu schweren Verhaltensauffälligkeiten. Geschulte Mitarbeiter sollen die Hunde sozialisieren und Leitlinien entwickeln, was solche Welpen brauchen. Das Knowhow soll anderen Tierheimen zugute kommen.

Neben Hundewelpen finden auch ältere Hunde im Sonnenhof ein neues Zuhause - Hunde, die keine große Chance auf Vermittlung haben. Mit dem Projekt "Senioren für Senioren" wird versucht, diese Tiere gezielt an Senioren zu vermitteln. Das Team vom Sonnenhof steht auch nach der Adoption weiter unterstützend zur Seite.