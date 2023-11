Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Tennet gibt Standort für Umspannwerk bei Rottenburg bekannt

Der Stromnetzbetreiber Tennet will sein neues Umspannwerk in Rottenburg an der Laaber südlich der Ergoldsbacher Straße errichten. Das Werk soll ein Netzverknüpfungspunkt mit der Juraleitung werden. 16 Hektar sind dafür geplant.