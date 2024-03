"Tag der Archive" in Ostbayern: Kuriose Raritäten und Rückblicke

Raritäten aus allen Regensburger Archiven sind am heutigen Samstag ab 11 Uhr anlässlich des "Tags der Archive" im Runtingerhaus zu sehen.

Hunderte Menschen demonstrierten gegen Film "Die Sünderin"

Zum bundesweiten Thema "Musik und Theater" bietet das Stadtarchiv einen Rückblick auf turbulente Tage im Februar 1951, als in Regensburg der Willi-Forst-Film "Die Sünderin" mit Hildegard Knef ins Kino kam. Mehrere hundert Menschen demonstrierten auf dem Platz vor dem Alten Rathaus - ein Teil von ihnen für die Freiheit der Kunst, ein anderer Teil forderte einen Boykott des Films, weil er "ein Faustschlag ins Gesicht jeder anständigen deutschen Frau" sei.

Nackte Haut: Regensburger OB ließ Filmrollen beschlagnahmen

Der Regensburger Erzbischof Michael Buchberger nannte den Streifen einen "Vorgeschmack auf einen bolschewistischen Angriff, der die christliche Grundordnung zerstören" will. Tatsächlich spielte die 25-jährige Knef die Prostituierte Marina, die einige Sekunden im Halbschatten nackt zu sehen war. In Regensburg wurden wegen des Films Stinkbomben geworfen, der damalige Oberbürgermeister Georg Zitzler (CSU) verhängte ein Aufführungsverbot für den Film und ließ die Filmrollen beschlagnahmen.

Einblick in Sammlung des Theaterenthusiasten Andreas Blank

Die Polizei ging mit Wasserwerfern und Knüppeln gegen "Pro-Sünderin"-Demonstranten vor. Fotos und andere Archivalien dieser Umtriebe sind beim "Tag der Archive" zu sehen. Außerdem gewährt das Stadtarchiv einen Einblick in die Sammlung des Theaterenthusiasten Andreas Blank, der Dokumente zu einem Gastspiel von Enrico Caruso am Stadttheater Regensburg im Jahre 1906 gesammelt hat: Damals ritt der schon weltberühmte Tenor auf einem weißen Tiger über die Bühne. Ebenfalls zu sehen sind beim "Tag der Archive" mittelalterliche Noten auf Pergament aus dem Archiv des St.-Katharinenspitals und Zeugnisse zur Musik am Hof der Fürsten von Thurn und Taxis aus dem Zentralarchiv des fürstlichen Hauses.

Recherche, Präsentationen, Führungen und ein Stadtrundgang

Zum diesjährigen "Tag der Archive" haben außer in Regensburg auch weitere Archive in Niederbayern und der Oberpfalz geöffnet. Im Staatsarchiv Amberg beispielsweise stehen am Samstag zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr Familien- und Heimatforschung im Mittelpunkt. Interessierten werden zum Beispiel Recherchemöglichkeiten vorgestellt.

Führungen und Präsentationen mit Blick auf das Archivtags-Rahmenthema "Essen und Trinken" gibt es zwischen 10 Uhr und 16 Uhr im Staatsarchiv Landshut.

Das Archiv der Verwaltungsgemeinschaft Nabburg im Landkreis Schwandorf widmet sich – ebenfalls am Samstag – zwischen 14 Uhr und 18 Uhr dem Thema "Bier-Geschichte in Nabburg" – inklusive Bierführung und anschließender Brotzeit.

Das gesamte Wochenende über zeigt das Stadtarchiv Neumarkt in der Oberpfalz Archivalien aus seinem Bestand und gewährt Einblicke in seinen Arbeitsalltag. Außerdem sind ein Bücherflohmarkt und ein Stadtrundgang geplant.