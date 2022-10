Straubing Tigers verlieren gegen München im Penaltyschießen

In der DEL (Deutsche Eishockey Liga) haben die Straubing Tigers am Abend das Derby gegen den EHC Red Bull München mit 3:4 nach Penaltyschießen verloren. In einem mitreißenden DEL-Spiel gingen die Tigers vor rund viereinhalb Tausend Zuschauern im Stadion am Pulverturm dreimal in Führung, konnten sich am Ende aber nur einen Punkt gegen den Tabellenführer sichern.

München zieht stets nach und gewinnt im Penaltyschliessen

Die Treffer für die Tigers erzielten Taylor Leier, Marcel Brand und Cody Lampl. Für München trafen Patrick Hager, Andi Eder und Trevor Parks in regulärer Spielzeit. Nach torloser Verlängerung brachte der dritte Penalty die Entscheidung. Maksymilian Szuber traf für München, die drei Straubinger Schützen hatten jeweils vergeben.

Am Sonntag müssen Tigers nach Iserlohn

Bereits in zwei Wochen treffen die beiden bayerischen Teams erneut aufeinander. Am 4. November spielen die Tigers in München. Zunächst steht für die Niederbayern aber unter anderem am Sonntag, (23.10. / 16.15 Uhr) das Auswärtsspiel bei den Iserlohn Roosters im Kalender.