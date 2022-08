Straße zum Steinberger See in den Sommerferien gesperrt

Der Steinberger See im Landkreis Schwandorf ist in den Sommerferien nicht über die übliche Autobahnausfahrt Schwandorf-Süd erreichbar. Grund ist eine Baustelle, an der ein Unfallschwerpunkt zwischen der Ausfahrt und dem See entschärft wird. Hier ist ab Mittwoch (10.08.) bis zum Ende der Sommerferien komplett gesperrt.

Kreisverkehr soll Unfallschwerpunkt entschärfen

Seit Juli wird die sogenannte Oderkreuzung in einen Kreisverkehr umgebaut. Die Kreuzung ist laut dem zuständigen Staatlichen Bauamt Amberg-Sulzbach stark belastet und "unfallauffällig". Außerdem wird im weiteren Verlauf der Staatsstraße ihr Oberbau verstärkt und eine weitere Einmündung angepasst.

Der 2. Bürgermeister von Steinberg am See, Christian Meßmann, begrüßte den Kreisverkehr beim Spatenstich als sinnvolle Lösung. Nicht nur einmal sei die Gefährlichkeit der Kreuzung im Gemeinderat besprochen worden.