Sternstunden: Neue Frühförderstelle für Kinder mit Behinderung

Jonah umfasst mit seinen Händen eine Holzleiter. Beherzt zieht er sich daran nach oben, bis er aufrecht steht. Ein Erfolg für den Vierjährigen, denn Aufstehen und Laufen lernt er langsamer als andere Kinder. In der Frühförderstelle der Lebenshilfe im Landkreis Miltenberg führen die Therapeuten gezielte Übungen mit ihm durch, damit er Schritt für Schritt seine Fähigkeiten ausbauen kann. Damit Kindern wie Jonah in Zukunft noch besser geholfen werden kann, wird mit Hilfe der Benefizaktion Sternstunden nun ein zusätzliches Gebäude zur Frühförderstelle umgebaut.

Hilfe für entwicklungsauffällige Kinder: Anfragen nehmen zu

In der interdisziplinären Frühförderstelle der Lebenshilfe im Landkreis Miltenberg werden Kinder wie Jonah dabei unterstützt, später ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Entwicklungsauffällige Kinder vom Säuglingsalter bis zur Einschulung finden hier professionelle Therapieangebote. Doch die Anfragen besorgter Eltern haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Im Durchschnitt besuchen jährlich 250 Kinder die Miltenberger Frühförderstelle, so Leiterin Margit Kratschmann-Brachs.

Alles unter einem Dach: Physiotherapie, Ergotherapie, Heilpädagogik

Jonah ist eines dieser Kinder. Aufgrund einer Sauerstoff-Unterversorgung bei der Geburt hat er eine Gehbehinderung. Er besucht die Lebenshilfe dreimal wöchentlich: Physiotherapie, Ergotherapie und Heilpädagogik stehen auf seinem Programm. Statt von einer Stelle zur nächsten fahren zu müssen, finden die Eltern hier alle Angebote unter einem Dach. Für die Familie sei das entlastend, erzählt Jonahs Mutter, alle Angebote seien vernetzt und auch die Eltern würden aktiv mit eingebunden.

Platzmangel und fehlende Barrierefreiheit: Frühförderung stößt an Grenzen

Zumindest so gut es in der jetzigen Frühförderstelle geht. Denn ein eigener, ruhiger Raum steht für die Elternarbeit nicht zur Verfügung. Und auch bei den Therapieeinheiten müssen die Therapeuten flexibel sein, denn es herrscht Platzmangel. Materialien und Geräte müssen jedes Mal aufwändig neu aufgebaut und wieder verstaut werden. Manchmal muss während der Therapieeinheit der Raum gewechselt werden, damit eine andere Gruppe Platz findet.

Hinzu kommt die fehlende Barrierefreiheit, mit der auch Jonah zu kämpfen hat. Seine Mutter muss ihn mühsam die Treppe hinauftragen, um die Räume der Frühförderstelle zu erreichen. Muss Jonah auf die Toilette, müssen abermals Treppen überwunden werden. Ein anstrengendes Prozedere – vor allem an Tagen, an denen Jonahs Mutter auch noch sein kleines Geschwisterchen dabei hat.