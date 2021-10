Steigende Corona-Zahlen: Experten warnen vor Klinik-Überlastung

Corona-Zahlen im Freistaat außer Kontrolle?

Das Robert Koch-Institut meldete am Donnerstag in Deutschland über 28.037 neue Corona-Fälle, fast 12.000 mehr als vor einer Woche. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf über 130 gestiegen. Thüringen (259,8), Sachsen (238,6) und Bayern (208,7) verzeichnen die negativen Höchstwerte bei den Inzidenzen. Erstmals seit Dezember 2020 liegt der Wert für Bayern damit wieder über 200.

Besonders alarmierend: Die sechs Landkreise mit den höchsten Inzidenzen liegen allesamt im Freistaat: Traunstein (509,9), Straubing-Bogen (485,5), Berchtesgadener Land (459,9), Miesbach (425,2), Rosenheim (408,5) - und Mühldorf am Inn (621,5). Das Innklinikum sprach gestern bereits von einer angespannten Lage. Am Mittwoch seien 41 Covid-Patienten in Kliniken in Altötting, Mühldorf und Burghausen gewesen - sechs davon werden auf Intensivstationen beatmet.