Starker Schneefall sorgt für Unfälle und Staus in Oberbayern

Wegen Schneefalls ist es am Montagabend in Südbayern zu zahlreichen Staus auf Autobahnen und anderen Straßen gekommen. Das staatliche Verkehrsinformationssystem Bayerninfo meldete allein im Großraum München Dutzende Verkehrsbehinderungen. Von der Schnee- und Eisglätte seien besonders der südliche Teil der A8, die A95, die A96 und der Münchner Autobahnring A99 betroffen gewesen. "Die Räumdienste sind im Dauereinsatz", hieß es.

Bergung läuft noch: Sattelzug bei Weyarn umgekippt

Am Arnhofener Berg bei Weyarn ist in den frühen Morgenstunden ein Sattelzug umgekippt. Die Bergung des Fahrzeugs mit einem Spezialkran dauert noch an. Weil Betriebsstoffe aufgelaufen sind, sind außerdem THW und Feuerwehr vor Ort und auch das Wasserwirtschaftsamt ist eingebunden. Der mit Drogerieartikeln beladene Sattezug kam abwärts ins Rutschen, schlitterte geradeaus über eine Verbindungsstraße und kippte in eine Wiese. Der 53-jährige Lkw-Fahrer aus Weimar wurde leicht verletzt. Am Sattelzug entstand mit 75.000 Euro Totalschaden, so die Polizei.

Landkreis Rosenheim: Unfall mit Schulbus

Bei Vogtareuth ist es gestern am späten Nachmittag während des starken Schneefalls zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Schulbus und mehreren Pkw gekommen. Auf der Staatsstraße 2359 musste der Bus bei Tödtenberg bremsen und geriet ins Schleudern. Der Schulbus kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit dem Pkw eines Amerangers. Dessen Auto wurde wiederum auf die Gegenfahrbahn geschleudert und führte zu zwei weiteren verunfallten Pkw. Verletzt wurde niemand.