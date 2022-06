Stadt Ingolstadt berät: Klimaneutral bis zum Jahr 2035?

Das vorgesehene Klimaschutzkonzept, über das die Stadt am Donnerstag abstimmen will, umfasst über 200 Seiten und soll den Weg in die Klimaneutralität der Stadt beschreiben. Die Herausforderung ist groß – aber es könne klappen, meint Bürgermeisterin Petra Kleine. Dafür müssten verschiedene Maßnahmen in Angriff genommen werden und viele Akteure mitspielen. Beispielsweise sind mehr E-Busse im ÖPNV geplant, mehr Radwege und viel Beratung der Bürger.

"Klimakarawane" soll beraten

Eine sogenannte Klimakarawane soll durch die Stadt ziehen und die Menschen rund um das Thema Energie beraten. Gleichzeitig soll sie behilflich sein, wenn es um die Förderung von Baumaßnahmen geht. Dadurch sollen mehr private Gebäude saniert werden. Dazu könnte eine Energie- und Klimaagentur kommen, die vernetzt und berät.

Audi und Stadtverwaltung wollen schneller klimaneutral sein

Ziel ist es, die industriell geprägte Stadt bis 2035 klimaneutral zu machen. Bislang war das Jahr 2040 angepeilt. Die Stadtverwaltung will vorangehen: Bereits 2030 will sie klimaneutral sein. Auch aus der Wirtschaft gibt es positive Signale: Audi will zumindest bilanziell im Jahr 2025 klimaneutral produzieren.