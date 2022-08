> Spritpreise: Tanken ist in Bayern am teuersten

Die Fahrt zur Zapfsäule hinterlässt derzeit ein Loch im Geldbeutel - besonders für Menschen in Bayern: Dort kostet der Sprit einem aktuellen Vergleich zufolge bundesweit am meisten. Am günstigsten tanken Autofahrer in Berlin. Das Gefälle ist groß.