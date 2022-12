Mega-Hype Sportwetten: Zwischen Profit und Sucht

Manche Wettbüros kontrollieren trotz klarer Regeln keine Personalien

Doch funktionieren diese Maßnahmen? Kontrovers-Reporter Ulrich Hagmann kauft mehrere Sport-Wettscheine. Nirgends wird er nach seinem Personalausweis gefragt, die OASIS-Abfrage unterbleibt. Das Bayerische Innenministerium antwortet dazu auf Nachfrage von Kontrovers - Die Story: "Ein anonymes Spielen in Sportwettvermittlungsstellen ist in Bayern nicht erlaubt. Bei Verstößen drohen Bußgelder in Höhe von bis zu 500.000 Euro." Den Mitarbeitern im Wettbüro scheint der hohe Bußgeld-Rahmen nicht bewusst zu sein.

Millionen Spielsüchtige in Deutschland

In Deutschland gelten 1,3 Millionen Menschen als krankhafte Spieler, weitere 3,2 Millionen sind als riskante Spieler gefährdet, in die Spielsucht abzurutschen. Insgesamt haben 4,5 Millionen Menschen Probleme mit Glücksspiel, hat der Glücksspielsurvey des Instituts für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung (ISD) und der Universität Bremen herausgefunden. Tendenz steigend, sagt auch Celine Schulz-Fähnrich, Suchttherapeutin der Caritas Regensburg.

"Das zeigt sich bei uns an den Klienten-Zahlen. Als ich hier vor zehn Jahren angefangen habe, hatte ich im Jahr vielleicht eine Handvoll Sportwetter. Das war ganz exotisch, wenn ich jemandem in der Beratung hatte, der mit dem Thema gekommen ist. Mittlerweile sind fast 40 Prozent der Personen, die zu mir kommen, Sportwetter." Celine Schulz-Fähnrich, Suchttherapeutin der Caritas Regensburg

Spielsüchtiger verklagt deutsche Sportwettanbieter

Der Weg aus der Spielsucht ist schwer, die Rückfall-Gefahr hoch und Spielsüchtige häufen immense Schuldenberge an. Oliver Petzold hat beschlossen, den Kampf gegen die Anbieter aufzunehmen. Er will sein Geld zurück und die Chancen stehen gar nicht so schlecht. Mehrere Wettspielanbieter hat er mittlerweile verklagt.

Wenn ein lizensierter Anbieter gegen Auflagen verstößt, beispielsweise gesperrte Spieler zulässt, ist das Geschäft unzulässig und der Anbieter muss alle Einsätze zurückzahlen. Oliver Petzold ist seit 2008 gesperrt. Trotzdem konnte er spielen und das auch noch mit weit höheren Summen als den pro Monat erlaubten 1.000 Euro Wetteinsatz.

Kampf gegen das System und gegen die eigene Sucht

Den ersten Prozess hat Oliver Petzold jetzt gewonnen. 4.300 Euro soll ein Anbieter zurückzahlen. Aber der ist in Berufung gegangen. Seine gesamten Verluste, ca. 250.000 Euro, will er zurückklagen. Das wird ein langer Kampf gegen viele Sportwettanbieter, genauso wie bei seinem täglichen Ringen gegen die Spielsucht.

Beim letzten Rückfall vor einem Jahr hat er in wenigen Wochen 40.000 Euro verloren. Sport hilft ihm. Mehrmals die Woche versucht er, sich mit Gewichten im Fitness-Studio den Kopf frei zu stemmen, den Spieldruck zu vergessen, zumindest für kurze Zeit.

Die Liberalisierung scheint für die Anbieter und den Staat ein gutes Geschäft. Denn auch die Einnahmen aus der Sportwettsteuer steigen. Die Zeche zahlen die süchtigen und die risikofreudigen Spieler. Denn die machen die höchsten Umsätze und die größten Verluste. Deren Schutz wurde versprochen, aber bisher nicht eingelöst.