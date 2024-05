Siebenbürger Sachsen feiern Kultur, Gemeinschaft und Integration

Mit einem großen Trachtenumzug hat heute der Höhepunkt des Pfingsttreffens der Siebenbürger Sachen in Deutschland begonnen. 100 Gruppen aus dem Bundesgebiet repräsentierten mit mehr als 3000 Teilnehmern die Trachten ihrer ursprünglichen Heimat im deutschsprachigen Rumänien. Tausende Schaulustige besuchten den Heimattag in der Dinkelsbühler Altstadt.

Fleiß und Zusammenhalt

Beworben wurde die Veranstaltung auch auf den Social-Media-Plattformen. Auffällig viele junge Menschen bekennen sich zu ihren Wurzeln, so der Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen Rainer Lehni in seiner Rede. Das gebe Hoffnung, dass die volksgruppentypischen Werte des Zusammenhalts und des Fleißes weitergelebt würden.

Bernd Fabritius, Präsident des Bundes der Vertriebenen, ergänzte, die nachwachsende Generation wolle verstehen, was den Vertriebenen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges widerfahren sei. Das Annehmen dieser Biografie weise den Weg in die Zukunft und verbinde die Gemeinschaft mit jenen Siebenbürger Sachsen, die noch heute als deutschsprachige Minderheit in Rumänien lebt, so Fabritius.

Innenminister Herrmann dankt Siebenbürgern Sachsen

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann dankte den Siebenbürger Sachsen für ihr Engagement in der neuen Heimat und das Leben der Kultur aus der alten. Die so gelungene Integration sei im besten Sinne europäisch und Vorbild für alle, die hier eine neue Heimat suchten, so Hermann. Der Heimattag der Siebenbürger Sachsen steht in diesem Jahr unter dem Motto "75 Jahre Gemeinschaft -mach mit!". Das Pfingsttreffen in Dinkelsbühl dauert noch bis morgen.

Wer sind die Siebenbürger Sachsen?

Im 12. Jahrhundert kamen Siedler aus dem deutschen Reich nach Siebenbürgen. Siebenbürgen, auch Transsilvanien genannt, die heutige Zentralprovinz Rumäniens, gehörte bis nach dem Ersten Weltkrieg zum Königreich Ungarn. Durch die Kriege des 20. Jahrhunderts gezwungen, verließen die meisten der Siebenbürger Sachsen ihre Heimat, viele sind nach Deutschland gezogen. Der Verein "Siebenbürger Sachsen" versucht weiterhin die eigene Kultur, Sprache und Tradition aufrechtzuerhalten und zu pflegen.