Sexualdelikt: Ermittlungen gegen zwei BND-Mitarbeiter

Zwei Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes sollen während einer Feier in der Außenstelle in Bad Aibling eine Frau betäubt und sexuelle Handlungen an ihr durchgeführt haben. Die Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelt, wie sie BR24 bestätigte.