Senioren geben Gas beim E-Bike-Sicherheitstraining

Bei den 18 Seniorinnen und Senioren auf dem Verkehrsübungsplatz Ansbach herrscht Konzentration pur. Und das hat einen guten Grund: Hier findet ein E-Bike-Sicherheitstraining statt – organisiert vom Seniorenbeirat Ansbach, durchgeführt von der Polizei. Denn die Zahl an Unfällen mit den Elektrofahrrädern steigt seit Jahren. 2023 zählte die Polizeiinspektion Ansbach knapp 160 E-Bike-Unfälle, in die Senioren ab 65 Jahren verwickelt waren. Das ist ein Anstieg von zehn Prozent im Vergleich zu 2022.

Slalomfahren und Bremsübungen wichtige Trainings-Bestandteile

"Je älter man wird, desto unsicherer wird man. Und deshalb braucht man manchmal auch ein Training und eine Anleitung", meint ein Teilnehmer des E-Bike-Trainings. Knapp eine Stunde radeln die Seniorinnen und Senioren fleißig durch den Parcours, den die Polizei aufgebaut hat. Das Aprilwetter – Regen, Schnee und Sonne inklusive – hält die Rentner davon nicht ab. Stattdessen schlängeln sie sich durch die Slalomstangen, üben abruptes Abbremsen und vor allem den Schulterblick. Denn wenn der vergessen wird, gibt es besonders oft einen Unfall.

Vergessener Schulterblick oft Unfallursache

Achim Lindner, Polizeihauptkommissar in Ansbach, erklärt: "Gerade das Linksabbiegen mit dem Schulterblick wird oft vernachlässigt. Oft ereignen sich in der Folge schwere Unfälle." Mit dem Parcours soll den Seniorinnen und Senioren ein Sicherheitsgefühl vermittelt werden. Denn wie Lindner aus eigener Erfahrung weiß, spielt auch Angst eine große Rolle: "Oft haben die Senioren auch Angst auf den Straßen. Deshalb appelliere ich immer an alle, dieses Sicherheitstraining zu besuchen."

E-Bike-Sicherheitstraining wird seit 2019 angeboten

Nicht nur die Polizei zeigte sich aufgrund der hohen Unfallzahlen beunruhigt, sondern auch der stellvertretende Vorsitzende des Seniorenbeirats Ansbach, Michael Vogel: "Gerade in den vergangenen drei Jahren hat die Zahl der E-Bike-Unfälle bei Senioren ab 65 Jahren nochmal extrem zugenommen. Dann haben wir uns überlegt, was wir dagegen tun können und sind auf das E-Bike-Sicherheitstraining gekommen, das wir jetzt seit 2019 anbieten."

Positives Fazit der Seniorinnen und Senioren

Das Fazit der Seniorinnen und Senioren fällt durchweg positiv aus. "Durch das gezielte Training kann man Unsicherheiten abbauen", erzählt eine Teilnehmerin. Dieser Aussage schließt sich eine weitere Seniorin an: "Ich fühle mich jetzt wieder sicherer. Zum Beispiel war mir gar nicht so bewusst, wie schwer Kurven fahren eigentlich ist." Und auch Hauptkommissar Lindner zeigt sich mit dem Ergebnis mehr als zufrieden: "Ich habe am Ende auf jeden Fall festgestellt, dass die Senioren sehr viel sicherer waren und auch diese Angst nicht mehr so haben."

2023 mehr E-Bikes als normale Räder verkauft

Im vergangenen Jahr haben sich bundesweit erstmals 53 Prozent der Fahrradkäufer für ein Rad mit Elektromotor entschieden. Damit wurden 2,1 Millionen E-Bikes und 1,8 Millionen klassische Fahrräder verkauft. Im Jahr 2022 lag der Anteil der E-Bikes noch bei 48 Prozent. Laut des Statistischen Bundesamts stieg damit aber auch erneut die Zahl der Unfälle: Insgesamt hatten im vergangenen Jahr 23.452 Personen in Deutschland einen Unfall mit einem E-Bike. Knapp 7.000 Fahrer und Fahrerinnen davon waren über 65 Jahre alt.