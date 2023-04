Selbsternannter Schamane wegen Vergewaltigung vor Gericht

Ein Musiker aus Wolfratshausen soll als angeblicher Wunderheiler und Schamane eine Jugendliche missbraucht und vergewaltigt haben. Nun steht er in München vor Gericht.

Der 64-Jährige führte der Staatsanwaltschaft zufolge verschiedene Therapien durch – mit Froschgift, Massagen, Gesängen und Atemübungen. Im konkreten Fall soll er eine ganze Familie behandelt haben – von der Oma über die Eltern bis zur 14-jährigen Tochter, die er in den Wald gefahren habe. Dort sollte das Mädchen laut Anklage etwa einen Baum umarmen, mit verbunden Augen zu Musik umherlaufen und sich nackt ausziehen, sodass der Wolfratshausener Rauch auf ihren Körper pusten konnte. Dann soll er die 14-Jährige missbraucht haben.

Anklage: Vertrauen des Mädchens ausgenutzt

Bei anderen "Therapiesitzungen" soll er das Mädchen von einer drei Meter hohen Klippe nackt in ein kaltes Gewässer gestoßen und während einer Massage in einem Wohnwagen vergewaltigt haben. Neben sexuellem Missbrauch, Vergewaltigung und Körperverletzung wird dem Mann auch die Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses vorgeworfen. Das Mädchen war laut Staatsanwaltschaft bei ihm in Behandlung, um die Trennung der Eltern zu verarbeiten.

Für den Prozess am Landgericht sind fünf Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil soll am 27. April gesprochen werden.