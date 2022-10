Selbstbestimmtes Leben: 40 Jahre Ambulant Betreutes Wohnen

Das Sozialunternehmen Noris Inklusion feiert heute 40 Jahre Ambulant Betreutes Wohnen (ABW) in Nürnberg. Seit 1982 ermöglicht das Unternehmen – damals noch unter dem Namen "Werkstatt für Behinderte der Stadt Nürnberg" – Menschen mit Behinderung ein weitgehend eigenständiges Leben in den eigenen vier Wänden. Das ABW biete so viel Hilfe wie nötig und unterstütze so wenig wie möglich, um ein hohes Maß an Selbstbestimmung zu erreichen, teilte Noris Inklusion mit.

Jeder entscheidet, wie er leben möchte

Was heute selbstverständlich ist, war laut dem Sozialunternehmen vor 40 Jahren für die Gesellschaft noch schwer vorstellbar: Nämlich, dass Menschen mit Behinderung ohne 24-stündige Versorgung und Betreuung leben und jeder einzelne selbst entscheidet, wie er leben möchte. Dass sich dieses Selbstverständnis über die vergangenen vier Jahrzehnte entwickelt hat, sei eine Erfolgsgeschichte, so Noris Inklusion. Das ABW-Jubiläum wurde heute mit einem Festakt im Gemeinschaftshaus in Nürnberg-Langwasser gefeiert.

Viele Wohnformen möglich

Im Rahmen des Ambulant Betreuten Wohnen der Noris Inklusion leben derzeit 121 Menschen in 72 Wohnungen im Stadtgebiet von Nürnberg. Ihnen stehen 26 ABW-Betreuer als Ansprechpartner zur Verfügung. Von Einzel- und Paarwohnen über Familien, Alleinerziehende mit Kind bis hin zu Wohngemeinschaften und Seniorenwohnen – die Wohnformen sind vielfältig. Sie berücksichtigten den individuellen Lebensalltag und erhöhten die Lebensqualität der Menschen mit Behinderung, so Noris Inklusion.