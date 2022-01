Sechsjährige findet Zigaretten und Drogen in Brotzeitbox

Eine leichtsinnige Verwechslung ist einer Mutter in Weiden zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau am Freitag ihrer sechsjährigen Tochter eine Brotzeitdose in die Kinderbetreuungseinrichtung mitgegeben, in der sich aber nicht die Brotzeit, sondern die Zigaretten der Mutter befanden.

Kinderbetreuerin verständigt Polizei, Mutter bekommt Anzeige

Und nicht nur die: Laut Polizei schaute die Kinderbetreuerin genauer nach und erkannte, dass es sich bei den kräuterartigen Beigaben in der Dose um Marihuana handelte. Sie meldete das der Polizei. Die Mutter wurde wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Zudem bekommt das Jugendamt einen Bericht.