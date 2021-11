Schutz vor vierter Corona-Welle: Das rät Virologin Protzer

Seit Monaten sind immer wieder die gleichen Empfehlungen gegen Corona zu lesen und zu hören: Maske, Abstand, Hygieneregeln. Und dennoch: Gerade jetzt, wo im Zuge der vierten Welle die Zahl der Infektionen stark ansteigt und wegen des Wetters immer mehr Kontakte in Innenräumen stattfinden, seien die Verhaltensregeln, wie etwa das Tragen von Masken, besonders wichtig, betont Ulrike Protzer, Direktorin des Instituts für Virologie an der TUM und am Helmholtz Zentrum. Das Wichtigste sei jetzt, die Impfungen zu verstärken, konsequent Masken zu tragen, Kontakte zu reduzieren und Tests zu nutzen, selbst bei nur leichten Symptomen.

Impfungen verstärken und Booster-Impfungen beschleunigen

"Am meisten würde es helfen, die Impfungen zu verstärken und die Booster-Impfungen zu beschleunigen", erklärt die Virologin. Die bisherige Impfquote (Stand 10.11.21) in Bayern liegt bei 65,2 Prozent (vollständig Geimpfte), deutschlandweit liegt sie bei 67,2 Prozent. Wegen der hoch ansteckenden Delta-Variante reicht die derzeitige Impfquote nicht aus, wie Protzer bestätigt. Nun brauche man eine Impfquote von mindestens 80 Prozent.