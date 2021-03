Schokohasenliebe im Lockdown

Begonnen hatte alles im Dezember: Da stellten Sabine und Martin Butz Käseplatten vor die Türen ihrer Freunde und verabredeten sich online mit den Familien Riedel und Vollherbst für den Abend. Die Idee der privaten Verkostung in Corona-Zeiten war geboren. Seitdem treffen sie sich jeden Samstag. Was sie dabei verkosten, bestimmen sie abwechselnd. Rotwein, Portwein, Rum und Whiskey, stilles Wasser, Chips und Honig. Die Ideen gehen den Familien, die dann am Abend zu viert oder fünft mit allen Kindern, vom Kindergartenkind bis zu Studierenden, vor dem Rechner sitzen, nicht aus. Ein Augenöffner war für Martin Butz und Sohn Max das Olivenöltasting. Dass Olivenöl so unterschiedlich schmecken kann, hatte vorher keiner gemerkt. Sohn Max träufelt sich seitdem Olivenöl aufs Brot.

Lernen, Lachen und Genießen

Sabine Butz freut sich darüber, dass es beim Probieren auch so viel zu Lernen gibt: ‘‘Zum Beispiel wusste ich vorher nichts über Portwein. Außerdem gilt: Nach dem Tasting ist vor dem Tasting. Jede Familie gibt sich unglaublich Mühe, etwas Besonderes zu kredenzen."

"‘Meine Frau und ich kommen aus der ehemaligen DDR und wir haben ein Ost-Tasting vorbereitet," schwärmt Karsten Riedel. "Das war ein Geschmack von Kindheit und hat auch viel Verbindung gebracht. Wir machen weiter, die Ideen gehen nicht aus und wir wollen das Beste aus der Situation machen." Damit die minderjährigen Kinder mitmachen, gibt es auch ab und zu Süßigkeiten. Sogar sogenannte Dagashi, also Süßigkeiten und Snacks aus Japan, kamen auf den Tisch. Ein Highlight sei auch die Blindverkostung von No-name-Produkten versus Markenartikeln gewesen. Und einmal selbstgemachte Leckereien gegen gekaufte. Da hat sich das Hausgemachte durchgesetzt. Dafür hatte der 15-Jährige Ludwig Vollherbst auch Petersilien-Pesto selbst gemacht. Kochen ohne Rezept ist nämlich seine Leidenschaft.