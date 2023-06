Schneller laden mit Solarstrom: "Wir sind hier ein Vorreiter"

Mit dem Elektroauto über die Autobahn, in maximal zehn Minuten zur nächsten Ladesäule, in zwanzig Minuten auftanken und dafür auch nachts grünen Ökostrom nutzen – so sieht die Vision der Autobahn GmbH des Bundes für den flächendeckenden Ausbau der Schnellladeinfrastruktur in Deutschland aus. Die tatsächliche Umsetzung ging bisher allerdings eher schleppend voran. Doch nun scheint ein weiterer wichtiger Schritt gemacht: Auf dem unbewirtschafteten A3-Parkplatz Kohlsberg Nord wurde heute die deutschlandweit erste speichergestützte Ladelösung an einer Autobahn eröffnet: betrieben mit Solarstrom.

Solarstrom für zwei Schnellladesäulen

Über zwei Ladesäulen mit insgesamt vier Ladepunkten können E-Autos ab sofort mit einer Leistung von 300 Kilowatt geladen werden. Die Energie dafür stammt aus der benachbarten Photovoltaik-Anlage und wird per Niederspannungsleitung zugeliefert.

Die Besonderheit: Aktuell nicht benötigter Strom kann bis zu einer Kapazität von 390 Kilowattstunden in einem Batteriespeicher zwischengespeichert werden. In Auftrag gegeben hat das Pilotprojekt die Autobahn GmbH des Bundes. Betrieben wird die innovative Technik von der ECS Energie-Contracting Spessart GmbH mit Sitz in Marktheidenfeld im Landkreis Main-Spessart.

Versuchsplattform: Maximale Ausnutzung von Ökostrom

Durch die Speicherlösung soll der solarbasierte Strom künftig rund um die Uhr und auch nachts zur Verfügung stehen. Laut der Autobahn GmbH gehe es darum, den erzeugten Ökostrom maximal auszunutzen, um möglichst selten auf den zusätzlichen Netzanschluss zurückgreifen zu müssen.

Die neuen Ladesäulen bieten nun eine Versuchsplattform, um die Machbarkeit von Schnellladeinfrastruktur mit nahezu 100 Prozent erneuerbarer Energie zu erforschen. Michael Schmelz, Teamleiter Ladeinfrastruktur der Autobahn GmbH betont, die Ergebnisse des unterfränkischen Pilotprojekts hätten Einfluss auf den künftigen bundesweiten Ausbau. "Wir sind hier ein Vorreiter", so Schmelz.