Schadstoffe auf dem Fliegerhorst: PFAS in Penzing

Im Moment ist die Lösung für die PFAS-Belastung am Fliegerhorst in Penzing eine 16.000 Quadratmeter große schwarze Folie. Sie deckt den Bereich – größer als zwei Fußballfelder - ab, der am stärksten mit Chemikalien belastet ist. So können diese, wenn es regnet, nicht weiter ins Grundwasser ausgewaschen werden, sagt die BImA – die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) . Dass der Fliegerhorst ein PFAS-Problem hat, ist seit knapp zehn Jahren bekannt.

PFAS sind hartnäckig

Seit 2019 ist nicht mehr die Bundeswehr, sondern die BImA ist für den Fliegerhorst und damit auch für die Sanierung verantwortlich. Für die PFAS, die schon im Grundwasser sind, ist die Abdeckung keine Lösung. Bürgerinnen und Bürger zeigten sich beim offiziellen Besichtigungstermin der Abdeckung auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Penzing froh, dass sie da ist, aber auch besorgt und genervt. Auf den Vorwurf, dass die Sanierung so lange dauere, sagte eine Vertreterin der Behörde, dass man solche Sanierungsmaßnahmen genau planen und durchführen müsse. Fragen wo zum Beispiel die Belastung am größten sei und wie das Grundwasser verlaufe, mussten geklärt werden. Ohne diese Vorbereitung könne man auch nicht sicher sein, dass die Folie etwas bringt.