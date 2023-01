> Wer ist der beste Schütze? Eisstock-Meisterschaften in Regen

Eisstockschießen gehört zu den traditionsreichsten Wintersportarten in Bayern. Die besten Schützen treffen sich am Wochenende im Bayerischen Wald. In Regen finden die Deutschen Meisterschaften statt.