Ruhiger Sommersaisonstart im Bayerischen Wald

Volle Zimmer, überfüllte Freizeiteinrichtungen – das war typisch für die Sommermonate in den Coronajahren 2020 bis 2022. Denn viele trauten sich noch nicht in ein Flugzeug und ins Ausland. Jetzt aber ist der Trend zum Inlandsurlaub vorbei, zum Beispiel im Bayerischen Wald.

Sommersaison startet heuer ruhig

Am 22. Juni haben die ersten Sommerferien in Deutschland begonnen, im viertgrößten Bundesland Nordrhein-Westfalen. Doch davon ist zum Beispiel in den bekannten Urlaubsorten im Bayerischen Wald noch nicht viel zu spüren. Die Quartiere sind alles andere als ausgebucht. Man hat noch die freie Auswahl.

Man bekommt in vielen Wellnesshotels im Juni und Juli noch ein Zimmer, ebenso in Ferienwohnungen und sogar auf vielen Campingplätzen. Gerade die waren in den Corona-Sommern heiß begehrt und oft hoffnungslos ausgebucht, jetzt nicht mehr, zum Beispiel im neuen "Camping-Resort" in Bodenmais: "Dort sind zwar die De-Luxe-Plätze im Juli und August schon relativ voll. Aber bei den Standard-Stellplätzen ist bisher erst rund die Hälfte gebucht", sagt Marco Felgenhauer, Tourismuschef von Bodenmais.

Nachholeffekte für Auslandsurlaub

Für Ausflügler und Urlauber hat das Ganze einen weiteren positiven Effekt: Beliebte Freizeitziele, zum Beispiel im Nationalpark Bayerischer Wald, sind nicht so überfüllt wie früher. Negativmeldungen und gesperrte Besucherparkplätze wie in den Corona-Sommern wird es da wohl heuer nicht geben.

Statt innerhalb von Deutschland zu verreisen, setzen sich viele heuer wieder in ein Flugzeug, um Urlaub im Ausland zu machen. Die Beschränkungen, die die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat, sind vorbei. Man traut sich wieder und möchte auch endlich wieder weiter weg Ferien machen: "Insgesamt spüren wir in diesem Jahr einen Nachholeffekt für Auslandsurlaube, die während der Coronazeit nicht möglich waren", heißt es vom Tourismusverband Ostbayern.

Urlaubsverzicht wegen Inflation

Gleichzeitig verzichten viele heuer ganz auf Urlaub. Gründe sind die Inflation mit den gestiegenen Kosten für den Alltag und die allgemeine Unsicherheit. Viele fürchten, dass die Nebenkostenabrechnung für Strom und Energie die Urlaubskasse auffrisst. Welche Bevölkerungsschicht heuer verzichtet, ist in manchen Hotels direkt an den Zimmerbuchungen ablesbar: gebucht werden die sehr teuren und die sehr günstigen Zimmer, aber weniger die mittlere Preiskategorie.

Gebucht wird außerdem noch viel kurzfristiger als früher. Manche entscheiden erst wenige Tage vorher, ob sie sich einen Urlaub doch noch leisten. Außerdem steigt die Nachfrage nach Kurzurlaub. Manche versuchen zu sparen, indem sie statt einer Woche nur drei oder fünf Tage verreisen, stellt der Tourismusverband Ostbayern fest.

