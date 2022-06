"Rottal Lone Riders" gewinnen Europa-Orient-Rallye 2022

Das niederbayerische Team "Rottal Lone Riders" hat die Europa-Orient-Rallye 2022 in Jordanien gewonnen. Elf Teams hatten die Motorsportveranstaltung durch mehrere Länder in Angriff genommen, die Anfang der Woche nach drei Wochen in Amman, Jordanien, endete.

Navis unterwegs verboten

An den Start ging das niederbayerische Sechs-Mann-Team mit drei pinkfarbenen Volvos, mit mehreren 100.000 Kilometern auf den Tachos. Die Wagen hatten sich die "Rottaler Lone Riders" vorher extra besorgt und hergerichtet. Die Autos mussten für die Rallye-Teilnahme mindestens 20 Jahre alt und straßentauglich oder wenn jünger, weniger als 1.000 Euro wert sein.

Auf den Dachkoffern transportierten die Niederbayern so viele Autoreifen wie möglich, die Fahrzeuge wurden außerdem mit CB-Funk ausgestattet. So konnten sie sich immer gegenseitig über ihren Standort auf dem Laufenden halten oder darüber informieren, wenn jemand liegengeblieben ist. Autobahnen, Mautstraßen und Navigationsgeräte waren verboten. Es ging mit den alten Fahrzeugen also nur mit Landkarten und Kompass tausende Kilometer durch die Landschaft.