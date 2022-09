Richtfest für Erweiterungsbau am Klinikum Kulmbach

Richtfest für den zweiten Bauabschnitt der Erweiterung des Kulmbacher Klinikums. An den Festlichkeiten nahm auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) teil. Mit einer Bausumme von 150 Millionen Euro ist der Neubau zusammen mit der bereits erfolgten Erweiterung Süd das größte jemals realisierte Bauprojekt am Kulmbacher Krankenhaus. Der fünfgeschossige Neubau wird die Kapazität des Klinikums auf 540 Betten erhöhen.

100 Millionen Euro aus München

Zwei-Bett-Zimmer sollen nach Bauabschluss im Jahr 2024 Standard in Kulmbach sein. Landrat Klaus Peter Söllner (FW) bedankte sich bei der Bayerischen Staatsregierung für einen Zuschuss von 100 Millionen Euro für die Erweiterung. Vor 20 Jahren hätte er so etwas nicht für möglich gehalten, sagte Söllner anlässlich des Richtfestes.

Versorgung so gut wie in der Großstadt

Ministerpräsident Söder betonte in seiner Rede die Bedeutung der regionalen Kliniken. Sie seien ein wichtiger Baustein der Daseinsvorsorge. Die digitale Technik mache es möglich, dass Patientinnen und Patienten in Kulmbach genauso gut versorgt werden können wie in großstädtischen Krankenhäusern. Dazu zähle auch eine gute Ausstattung, für die man gerne den Zuschuss nach Kulmbach gegeben habe. "Nur so ist eine würdevolle Behandlung in allen Lebenslagen möglich", sagte Söder. Als wesentlichen weiteren Baustein bezeichnete der Ministerpräsident das Pflegepersonal. Dieses müsse besser entlohnt werden, nur so könnten mehr Menschen für diese Berufe gewonnen werden.

Energieeffizienter Neubau

Für die Ausstattung des Erweiterungsbaus wurden nachhaltige Baustoffe und natürliche Materialien verwendet, für die Energieversorgung ein Blockheizkraftwerk errichtet. Die Verdunstungskälte wird für die Kühlung genutzt, LED-Lampen und dreifach-verglaste Fenster sorgen für Energieeinsparung.

2025 soll Klinikumserweiterung abgeschlossen sein

Im Haus müssen die Patientinnen und Patienten nur noch kurze Weg zu den jeweiligen Stationen zurücklegen. Die freundliche Innenausstattung soll bei der Genesung helfen.

Das Gesamtbauprojekt Klinikumserweiterung Süd-West wurde im Jahr 2017 begonnen, die endgültige Fertigstellung soll 2025 sein. Momentan, so Landrat Klaus Peter Söllner, sei man bei Bauzeit und Kosten im Plan.