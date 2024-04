Rekord auf dem Staffelsee: 137 Kilometer nur mit Sonnenenergie

Die Rekordfahrt ist geglückt: Die "MS Staffelseerin", das einzige Elektro-Solar-Fahrgastschiff in Bayern, ist am Freitag rund 18 Stunden nur mit Sonnenenergie gefahren und schaffte 137 Kilometer auf dem See. Allerdings fuhr das Schiff dabei langsamer als im normalen Fahrplan-Betrieb.

"Wir haben ein Riesenglück gehabt!"

Wie Gerry Meyer, Geschäftsführer der Staffelsee-Schifffahrt dem BR berichtete, startete die Rekordfahrt um 2 Uhr in der Früh "bei eisigen zwei Grad". Sie endete gegen 20 Uhr abends. 14 Kapitäne und Kapitäninnen wechselten sich ab, die Wetterbedingungen seien ideal gewesen. "Tagsüber kaum Wind und Sonneneinstrahlung" - die Sonnenkollektoren konnten genügend Strom erzeugen. "Das Wetter war entscheidend. Wir haben ein Riesenglück gehabt!"

Push für mehr Nachhaltigkeit

Die Rekordurkunde sei bereits gerahmt und werde demnächst auf dem Schiff aufgehängt, kündigte Meyer an. Das Team habe den Rekord zwar gefeiert, "aber nicht die ganze Nacht, es waren alle a bisserl platt vom langen Tag". Mit dem Rekord wolle man auch andere Schifffahrtsunternehmen anspornen, mehr in Nachhaltigkeit zu investieren - und er solle auch eine "Herausforderung" sein, den Rekord zu knacken.

Die "Staffelseerin" ist Baujahr 2019. Auf dem 15 Meter langen und vier Meter breiten Schiff haben bis zu 70 Menschen Platz. Üblicherweise muss es nach rund sechs Stunden wieder an die Ladestation. Ab dem 1. Mai ist es wieder regelmäßig auf dem Staffelsee unterwegs.