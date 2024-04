Nur mit Solarenergie: Weltrekordversuch auf dem Staffelsee

Sie soll bis zu 20 Stunden ohne Unterbrechung unterwegs sein - die "Staffelseerin"- so heißt das von der Lux Werft neu gebaute reine Elektro-Solar-Fahrgastschiff. Es ist 16,5 Meter lang und fünf Meter breit. Und heute will Gerry Meyer, der Geschäftsführer der Staffelsee Motorschifffahrt, mit seiner Mannschafft einen Rekord aufstellen.

Die ganze Mannschaft lenkt abwechselnd

Wenn die Bedingungen passen, dann ist Gerry Meyer zuversichtlich, dass es klappt mit dem Rekord von 18 bis 20 Stunden Nonstop auf dem Staffelsee - nur mit Solarenergie. Er ist seit über 30 Jahren auf den Fahrgastschiffen als Kapitän unterwegs. Für den heutigen Tag hat er die ganze Mannschaft eingespannt. 16 Frauen und Männer wechseln sich ab, um heute über den Staffelsee zu gleiten.

Start nach Mitternacht

Heute Nacht gegen 2 Uhr ist Gerry Meyer gestartet. Warm angezogen mit Mütze und Handschuhen , denn es war recht kalt. Nach vier Stunden wurde gewechselt. So ist das Schiff immer nur kurz am Ufer, um nicht zu viel Energie zu verlieren. Die meiste Zeit fährt die " Staffelseerin" langsam über den See im Rundkurs.

Sonnenschein und kaum Wind

Das Wetter passt auf jeden Fall. Die Sonne scheint, dann müsste der Strom reichen, der über die Solarzellen erzeugt wird. Mit sieben Stundenkilometern ist das Schiff unterwegs. Normalerweise muss es schneller fahren, um den Fahrplan der Staffelsee-Schifffahrt einzuhalten. Befördern kann das Schiff 48 Personen an Tischen und ist für 70 Personen zugelassen.

Einziges Elektro-Solar-Fahrgastschiff in Bayern

Die "MS Staffelseerin" ist das einzige Elektro-Solar- Fahrgastschiff in Bayern und kann bei guten Wetterbedingungen und reduzierter Geschwindigkeit zum Nulltarif nur mit Sonnenenergie fahren. Das ist das non plus ultra für jeden Ökofan. Von Mitte April bis zum Saisonende werden mit dem neuen Schiff täglich Rundfahrten angeboten.

Rekord - Institut Deutschland mit im Boot

Weil es mit dem Guinnessbuch der Rekorde in England recht kompliziert gewesen wäre, hat sich Gerry Meyer an das Rekord Institut Deutschland, kurz RID gewandt. Das hat er im BR -Interview erzählt. Meyer ist Geschäftsführer der Staffelseeschifffahrt er hat die "Staffelseerin" für seinen Weltrekordversuch ausgesucht. Es ist ein reines Elektro-Fahrgastschiff mit einer Länge von 16.5 Meter und einer Breite von 4 Metern.

Eine Vorgabe in Sachen Nachhaltigkeit

Es soll eine Vorlage sein, was die Nachhaltigkeit angeht, sagt Meyer. "Wenn man sorgsam und effektiv fährt, kann man gut über die Runden kommen." Mit dem Rekordversuch will er auch andere anspornen, mehr in Nachhaltigkeit zu investieren.