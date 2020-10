Reisekosten: Münchner Universität verschwendet Steuergelder

Im Sommer war bekannt geworden, dass der Bayerische Oberste Rechnungshof das Reisekosten-Gebaren an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in einem internen Papier beanstandet hatte. Das bayerische Wissenschaftsministerium hat jetzt auf Anfrage des BR bestätigt, dass an der größten Universität des Freistaats öffentliche Mittel fehlerhaft verwendet worden sind.

15.000 Euro für Strategietagung in Venedig

Laut Rechnungshof hat sich ein Uni-Mitarbeiter Taxifahrten von München in seinen Heimatort von 64.000 Euro in zehn Jahren erstatten lassen. Weiter listet der Prüfbericht eine viertägige Strategietagung des LMU-Präsidiums mit elf Teilnehmern in Venedig auf. Von den knapp 15.000 Euro Kosten seien allein 2.000 Euro auf ein gehobenes Abendessen entfallen.

Rechnungshof zweifelt wissenschaftlichen Charakter an

Auch die Verabschiedung eines Dekans im Restaurant hoch oben auf dem Wendelstein sei mit 12.000 Euro zu Buche geschlagen. Der Rechnungshof zweifelt an, dass die Feier mit 116 Personen wissenschaftlichen Charakter gehabt habe.

Die LMU hingegen betont, von Geldverschwendung könne generell keine Rede sein. Sie hatte aber im Sommer bestätigt, dass ein Steuerverfahren gegen einen ihrer Vizepräsidenten nach Zahlung einer Geldauflage eingestellt worden war. Die von einer Fakultät bezahlten Mittagessen in teilweise gehobenen Restaurants seien damals als geldwerter Vorteil nicht versteuert worden, so der Rechnungshof.

LMU ändert Richtlinien

Eine Sprecherin des Wissenschaftsministeriums wollte zu dem internen Verfahren jetzt nur so viel sagen, dass in Einzelfällen an der LMU öffentliche Mittel fehlerhaft verwendet wurden. Inzwischen habe die Universität neue Richtlinien für Bewirtungen und Dienstreisen erlassen.