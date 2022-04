Raum Augsburg: Wohnungsdurchsuchungen wegen Kinderporno-Material

Bei mehreren Wohnungsdurchsuchungen hat die Kripo Augsburg in den vergangenen Tagen Bilder und Videos mit kinderpornografischen Inhalten sichergestellt. Wie die Polizei mitteilt, seien seit dem 31. März und dem 5. April insgesamt 17 Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen worden, und zwar im Stadtgebiet Augsburg und in den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg.

Auch Teenager haben Kinderpornos verbreitet

Ins Visier der Ermittler waren fünf Jugendliche im Alter zwischen 15 und 20 Jahren geraten, außerdem zwölf Personen im Alter zwischen 22 und 58 Jahren. Ihnen wird vorgeworfen kinderpornografische Bilder und Videos ins Internet gestellt, über Messenger-Dienste verteilt und in private Clouds herunter geladen zu haben.

Polizei beschlagnahmt Smartphones und Computer

In einem Fall bezog ein 39-Jähriger mehr als 200 Dateien mit kinderpornografischen Inhalten über ein Netzwerk und geriet so in den Fokus, heißt es in der Mitteilung. Bei den Wohnungsdurchsuchungen stellten die Beamten Handys, PCs, Laptops und Festplatten sicher.