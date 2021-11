Rauchgas? Pflegekraft findet tote Frau und bewusstlosen Mann

In Schnaittenbach Kreis Amberg-Sulzbach ist eine 70-jährige Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Ein Mann, der ebenfalls bewusstlos in der Wohnung lag, wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Ursache ist möglicherweise ein verrußter Kamin.

Für die Frau kam jede Hilfe zu spät

Wie die Polizei heute (22.11.) mitteilt, hat eine Pflegekraft am Samstagvormittag (20.11.) die 70-Jährige und einen 67 jährigen Mann bewusstlos aufgefunden. Zudem bemerkte die Pflegekraft merkwürdigen Geruch in der Wohnung. Während für die Frau jede Hilfe zu spät kam, wurde der noch lebende Mann in ein Krankenhaus eingeliefert.

War verstopftes Kaminrohr die Ursache?

Um die genaue Todesursache zu klären, wurde bei der 70-jährigen Wohnungsinhaberin eine Obduktion angeordnet. Beamte der Kripo Amberg stellten fest, dass das Abgasrohr des Holzofens durch Ruß verstopft war. Die Ermittlungen dauern an.