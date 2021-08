Rauchentwicklung: Feuerwehreinsatz in Pflegeheim in Waldthurn

In der oberpfälzer Marktgemeinde Waldthurn im Kreis Neustadt an der Waldnaab musste die Feuerwehr in der Nacht auf Freitag zu einem Einsatz in einem Pflegeheim anrücken: Laut Polizei drang gegen 23:30 Uhr Rauch aus dem Dachstuhl der Einrichtung.

Bewohner ins Feuerwehrhaus gebracht

Die nach ersten Angaben rund 15 Bewohner wurden vorübergehend ins Feuerwehrgerätehaus gebracht. Sie wurden untersucht, sind aber offenbar unverletzt, haben also keine Rauchvergiftungen. Sollten sie vorerst nicht mehr in die Einrichtung zurückkehren können, werde über den Betreiber eine andere Unterkunft organisiert, so ein Polizeisprecher zum BR. Das war in der Nacht noch unklar.

Feuerwehr sucht Ursache des Rauchs

Ein offenes Feuer gab es den Schilderungen zufolge bislang nicht. Feuerwehren aus der Umgebung wurden allerdings mit der höchsten Alarmstufe aktiviert. Die Ursache des Rauchs sei noch unklar und werde gesucht. Es handle sich um eine kleinere Einrichtung - ein umgebautes Wohnhaus.