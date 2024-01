Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Rallye Dakar: Oberpfälzer Familie hats geschafft

Mit Blessuren am Gefährt und auch an sich selbst hat eine Oberpfälzer Familie aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach die Rallye Dakar in Saudi Arabien beendet. Die drei landeten mit ihrem Oldtimer-Lkw in der Kategorie "Classic" auf Platz 51 – von 80.