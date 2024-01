Oberpfälzer-Familie bei Rallye Dakar Classic

Monatelange Vorbereitung liegen hinter Christian Ruppert und seiner Familie aus Schnaittenbach in der Oberpfalz. Am Freitag wird die Familie bei der Rallye Dakar Classic an den Start gehen. Ihr Fahrzeug: Ein knapp 30 Jahre alter Lkw von Mercedes Benz. Modell: 1735 AK.

Vater, Mutter und Sohn bei der Rallye Dakar Classic

Im Führerhaus sitzen neben Christian auch seine Ehefrau und Co-Pilotin Ursula, sowie Sohn und Navigator Matias. An Silvester ging es für das Team mit dem Flieger nach Saudi-Arabien. Die Fahrzeuge sind bereits Wochen vorher ins Land gebracht worden. Mit dabei sind nicht nur Familie Ruppert und ihr LKW, sondern auch ein Mechaniker-Team inklusive Service-Lastwagen.

Insgesamt kostet die Classic Rallye einiges an Geld. Nicht nur die Fahrzeuge, sondern auch die Startgebühren, Flüge, Sprit etc. haben es in sich. Einen Teil der Kosten wird durch Sponsorengelder finanziert, der Rest kommt aus der Familienkasse. Für das Abenteuer bereiten sie sich seit knapp einem Jahr vor, jetzt startet die heiße Phase.

Das Ziel ist "Hauptsache ankommen"

Bei der Dakar Classic geht es nicht darum, der schnellste Fahrer zu sein, sondern es geht um Navigation und Beständigkeit. "Die Dakar war schon immer mein Lebenstraum, aber unerreichbar. Doch durch die Einführung der Dakar Classic, kann ich meinen Traum leben", so Christian Ruppert. Die Endplatzierung ist für den 60-Jährigen nicht wichtig, er und sein Team wollen einfach nur im Ziel ankommen.

Täglich bis zu 15 Stunden unterwegs

Bereits 2022 war Ruppert bei der Rallye Classic dabei, damals aber mit einem Auto Mercedes GE 280. Beim ersten Mal sei vieles Neu gewesen und man konnte das "Dakar-Feeling" gar nicht genießen, berichtet er im BR-Interview. Das soll in diesem Jahr anders sein.

Er und sein Team werden bei der Dakar Classic täglich bis zu 15 Stunden unterwegs sein. Und das auf einer Strecke, die nicht einfach ist. Sie führt durch Geröll, Sand aber auch öffentliche Straßen. Und wenn etwas am LKW kaputt gehen sollte, muss das Mechaniker-Team schnell zur Stelle sein und binnen Stunden Höchstleistung bringen.

Dakar Classic mit Fahrzeugen die vor 2000 gebaut wurden

Die Dakar Classic ist seit vier Jahren eine eigene Kategorie im Rahmen der berühmten Rallye Dakar. Die Fahrer dürfen jedoch nur mit Fahrzeugen teilnehmen, die vor dem Jahr 2000 gebaut wurden. Insgesamt dauert die Classic Rallye über zwei Wochen mit nur einem Ruhetag. 12 Etappen mit einer Gesamtlänge von 7.366 km müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei absolvieren. In Zahlen bedeutet das 300-700 Kilometer pro Tag.