Puchheim: Gehbehinderter Mann stürzt ins Gleisbett und stirbt

Ein gehbehinderter Mann ist am Montagnachmittag am Bahnhof Puchheim im Landkreis Fürstenfeldbruck tödlich verunglückt. Der auf eine Krücke gestützte 72-Jährige war ins Gleis gestürzt und wurde von einem Regionalzug überfahren. Der Unfall ereignete sich kurz nach 15.30 Uhr.

72-Jähriger ging an Krücke

Der an einer Krücke gehende Münchner ging am Bahnsteig entlang, als er über die Kante auf die Gleise stürzte. Der Zugführer eines genau in diesem Moment einfahrenden Regionalzuges versuchte noch eine Gefahrenbremsung durchzuführen. Er konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Rettungskräfte versuchten den 72-Jährigen wiederzubeleben, aber ohne Erfolg. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Ursache des Sturzes noch ungeklärt

Die genaue Sturzursache ist noch nicht geklärt. Dass der Mann von einer anderen Person in die Gleise gestoßen wurde schließt die Polizei aber derzeit aus. Mehr als 60 Fahrgäste befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Regionalzug, sie alle blieben unverletzt. Das Gleis musste für zwei Stunden gesperrt werden.