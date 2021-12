Artikel mit Audio-Inhalten

Fünf Tipps zur privaten Altersvorsorge für Berufseinsteiger

Was in Zukunft tun, wenn das Rentenniveau weiter sinkt? Die große Mehrheit der Deutschen fühlt sich laut Umfragen in Sachen Altersvorsorge schlecht informiert. Diese fünf Tipps sollten Berufseinsteiger beachten, damit in der Rente genug Geld da ist.