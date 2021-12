Preisgekrönter Patenruf: Ehrenamtliche helfen einsamen Senioren

Die rüstigen Rentner Renate Söldner und Heribert Lempetzeder sitzen in einem großen Büroraum der Malteser in Bamberg am Telefon. Sie sprechen mit Senioren und tauschen sich in regelmäßigen Telefonaten aus. Gesprochen wir über alles Mögliche, wie zum Beispiel die Stimmung im Winter, den neuen Gesundheitsminister, die Corona-Lage in Bayern und die Einkäufe vor Weihnachten.

Ehrenamtliche kümmern sich

Beim Patenruf kümmern sich Ehrenamtliche wie Renate Söldner und Heribert Lempetzeder am Telefon um Kranke oder ältere Menschen, die nicht mehr so mobil sind und dadurch weniger Kontakte haben.

Renate Söldner ist schon seit 13 Jahren beim Patenruf mit dabei. Die 75-jährige ehemalige Altenpflegerin wollte auch in ihrer Rente etwas Sinnvolles tun und Menschen unterstützen. Inzwischen kennt sie viele der Senioren, mit denen sie telefoniert, sehr gut. Mit den meisten habe sie ein enges Verhältnis und war auch schon bei ihnen zuhause eingeladen, so Söldner.

Rund 200 Senioren aus Oberfranken werden angerufen

Die Ehrenamtlichen telefonieren von zuhause aus oder auch im Büro der Malteser. Melden kann sich für den Patenruf jeder, der nicht mehr mobil oder krank ist und sich wünscht, regelmäßig angerufen zu werden. Inzwischen sind 200 ältere Menschen aus der Region Oberfranken dabei. Mit einigen, die zwischen 58 und 100 Jahren sind, telefoniert Renate Söldner jede Woche. "Bei den meisten schaue ich auch, dass ich den Kontakt von den Kindern habe, weil wenn jemand ins Klinikum kommt oder nicht mehr erreichbar ist, dann rufe ich die Kinder an", so Renate Söldner.

Patenruf hat Sozialpreis der Oberfrankenstiftung bekommen

Für den Patenruf hat die Diözesangeschäftsstelle Bamberg des Malteser Hilfsdienstes im vergangenen Jahr sogar den Sozialpreis der Oberfrankenstiftung bekommen. Und auch Renate Söldner profitiert als Ehrenamtliche von den Gesprächen. Durch die unterschiedlichen Menschen lerne sie immer etwas Neues kennen. Das bereichere sie sehr, so die Ehrenamtliche. Die Malteser suchen auch für das neue Jahr weitere Ehrenamtliche, die Lust haben zu telefonieren und älteren Menschen zuzuhören.