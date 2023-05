Polizeieinsatz nach Luftgewehrschüssen in Nürnberg

Nach Schüssen aus einem Luftgewehr in Nürnberg läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei. Am frühen Freitagabend wurde die Polizei alarmiert, nachdem aus einer derzeit noch unbekannten Wohnung in einem Hinterhof in der Zweigstraße Schüsse gefallen sind. Mehrere Menschen aus umliegenden Mehrfamilienhäusern hätten die Schüsse bei der Polizei gemeldet.

Geschosse aus Luftgewehr gefunden

Mit einem Großaufgebot ist die Polizei derzeit vor Ort. Nach ersten Angaben wurden entsprechende Geschosse gefunden. Verletzt wurde niemand. Der Bereich rund um die Rothenburger Straße wurde großräumig abgesperrt. Nun versucht die Polizei heurauszufinden, woher und von wem die Geschosse kamen. Neben etlichen Streifen der Polizeiinspektion West sind das USK und auch das ESK vorsichtshalber vor Ort.

Per Twitter teilte diese mit: "Im Bereich der Rothenburger Straße/Zweigstraße in Nürnberg kommt es aktuell zu einem Polizeieinsatz. Wir sind mit zahlreichen Kräften vor Ort. Bitte meidet und umfahrt den Bereich weiträumig."