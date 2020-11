Polizei sucht Bullen: Beim Schlachter im Donaumoos ausgebüxt

Wer kann es ihm verdenken? Beim Ausladen beim Schlachter ist am Freitagnachmittag in Niederarnbach, einem Ortsteil von Brunnen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, ein Ochse ausgebüxt. Der zirka 500 Kilo schwere und zwei Jahre alte Bulle lief Richtung Brunnen davon. Daraufhin begann eine großangelegte Suchaktion mit Jägern, mehreren Streifen der umliegenden Polizeidienststellen und einem Hundeführer.

Feuerwehr sucht mit Drohne mit Wärmebildkamera

Die Freiwillige Feuerwehr Schrobenhausen flog das Gebiet zwischen Niederarnbach, Brunnen und Karlshuld mit einer Drohne mit Wärmebildkamera ab. Der dunkelbraune Ochse blieb verschwunden, die Suche wurde gegen 21 Uhr am Freitag eingestellt.

Vielversprechende Spur in den Pobenhausener Raum

Am Samstag wurde die Suche intensiviert. Die Polizei flog das Gebiet sogar mit einem Hubschrauber ab. Am Boden suchten Beamte mit Hunden und – laut Polizei – "mehrere hochmotivierte Jäger" mit ihren spezialisierten Nachsuchehunden nach dem Bullen. Einer der Jäger konnte auch eine vielversprechende Spur ausfindig machen und diese bis in den Pobenhausener Raum verfolgen. Hier, bei Karlskron, verlor sich dann jedoch die Fährte.

Bullen auf keinen Fall anlocken

Auch am Sonntag suchen Polizei und Jäger weiter nach dem Flüchtigen. Da angesichts des schönen Wetters voraussichtlich wieder viele Spaziergänger im Donaumoos unterwegs sein werden, hofft die Polizei, dass der Ochs im Laufe des Tages gesichtet wird. Wer das Tier entdeckt, sollte auf keinen Fall versuchen, es anzulocken, sondern in sicherem Abstand bleiben und entweder bei der Polizei in Schrobenhausen unter der 08252 / 8 97 50 anrufen oder die 110 wählen.