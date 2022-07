> Unkraut abgeflammt? Brand in preisgekrönter Kirche in Poing

Unkraut abgeflammt? Brand in preisgekrönter Kirche in Poing

War unsachgemäßes Abflammen von Unkraut schuld am Brand in der neuen Pfarrkirche Pater Rupert Mayer in Poing bei Ebersberg? Die Kripo ermittelt. Es entstand hoher Sachschaden. Die Kirche war mit mehreren Architekturpreisen ausgezeichnet worden.