Podiumsdiskussion: Einzeltäter-Theorie ad acta legen

War das Oktoberfest-Attentat eine Aktion unter falscher Flagge?

Dennoch sei das Okoberfest-Attentat eher untypisch für rechten Terror, betonte der Soziologe Matthias Quent, der in Jena das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft leitet. Denn die meisten extrem rechten Gewaltakte richteten sich gegen Minderheiten und politische Gegner von Neonazis. „Rechtsextremisten greifen Menschen an, die aus ihrer Sicht minderwertige sind.“ Dieser Gewalt seien in den letzten 30 Jahren über 200 Menschen zum Opfer gefallen.

Das Oktoberfest-Attentat sei deshalb wohl vor allem aus der besonderen historischen Konstellation im Ost-West-Konflikt und vor allem mitten im damals laufenden Bundestagswahlkampf zu verstehen. Quent hält es für möglich, dass es sich bei dem Anschlag um eine sogenannte False-Flag-Aktion, gehandelt hat, dass das Attentat also eigentlich Linksterroristen in die Schuhe geschoben werden sollte. So wie bei dem schweren Anschlag im Bahnhof von Bologna in Italien, bei dem 85 Menschen ermordet wurde – nur wenige Woche vor dem Oktoberfest-Attentat. Im Fall Bologna sei heute erwiesen, dass er von italienischen Faschisten als Falsche-Flagge-Aktion geplant war. Ähnliche Strategien würden auch heute noch in der rechten Szene diskutiert, etwa in der vor wenigen Jahren aufgeflogenen Terrorgruppe "Old School Society", deren Anführer aus Augsburg stammte.

"Wer mit Waffen trainiert, setzt sie auch ein"

Die Fachjournalistin Andrea Roepke appellierte vor diesem Hintergrund an Politik, Gesellschaft und Medien die Gefahr endlich ernst zu nehmen: "Wir müssen endlich kapieren: Wer mit Waffen trainiert, der setzt sie auch ein." Auf die Geheimdienste sei im Kampf gegen rechts jedoch kein Verlass. "Die Zivilgesellschaft ist gefragt. Und auch die Erfahrung der Betroffenen kann uns weiterhelfen."

Dass die Betroffenen rechter Anschläge viel mehr Gehör finden müssen, das betonte auch die Münchner Professorin Gabriele Fischer, die zu Erinnerungskultur forscht. Rechte Terrortaten seien Botschaftstaten, die sich nicht nur gegen die direkten Opfer richten. "Gemeint sind viel mehr."

Umso wichtiger sei es, nach solchen Taten das Gespräch zu suchen mit Angehörigen von betroffenen Minderheiten: "Was haben zum Beispiel die Angehörigen der Opfer vom Attentat am Olympia-Einkaufszentrum gedacht, als sie von dem Anschlag in Hanau gehört haben?" Fischer schlug deshalb vor einen bundesweiten Gedenktag für Opfer rassistischer und extrem rechter Gewalt einzuführen.

Ein Gedenktag für Opfer rechter Gewalt?

Matthias Quent fürchtet jedenfalls, dass die rechte Szene sich schon bald neue Kampagnenthemen und damit neue Angriffsziele suchen wird: "Das nächste große Thema wird die Klimafrage sein." Schon jetzt gebe es gezielte Angriffe insbesondere auf Aktivistinnen von Fridays for Future. "Wir müssen unsere Wahrnehmung erweitern", mahnte der Soziologe.

Und Moderatorin Heike Kleffner forderte zum Abschluss eine wache Zivilgesellschaft. Gerade bei der Aufklärung all der Terrorakte der vergangenen Monate – von Kassel über Halle bis Hanau – brauche es weiter Druck der Öffentlichkeit.